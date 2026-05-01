T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/387 Esas

2025/482 Karar

Resmi Belgede Sahtecilik,Tacir veya Şirket Yöneticisi olan ya da Şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan, mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2025 tarihli ilamı ile; resmi belgede sahtecilik suçundan karar verilmesine yer olmadığına, dolandırıcılık suçundan ise mahkumiyetine karar verilen sanık Caner Karaatlı, (25376521034 TC kimlik numaralı, Mustafa ve Nefize oğlu, 01/09/1983 doğumlu) sanığın son bildirdiği adresine ve yurt içi ikametgah adreslerine çıkarılan gerekçeli karar ekli kapalı tebligatların "Muhatabın adresinden ayrılmış olduğu" gerekçesi ile bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.

Sanık Caner Karaatlı'nın mernis adresi bulunmadığı anlaşılmakla, gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere uyap sisteminde kayıtlı tüm adreslerinin araştırması yaptırılmış olup, çıkarılan tebligatların tamamının bila ikmal döndüğü görülmekle, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, mahkememizin 18/09/2025 tarih ve 2023/387-2025/482 E.K sayılı ilamı ile; sanık Caner Karaatlı hakkında Resmi Belgede sahtecilik suçundan karar verilmesine yer olmadığına; Tacir veya Şirket Yöneticisi olan ya da Şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-h, 62/1, 52/2,53/1-2-3 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık CANER KARAATLI için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 14 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29/04/2026

