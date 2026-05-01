T.C. GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80758343-2025/328-Ceza Dava Dosyası 10.04.2026

İ L A N

Mahkememizce sanık MUHAMMET MUNĞAN hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ile sonuç olarak sanığın 8 YIL 4 AY HAPİS VE 83.300 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, gerekçeli kararının Faruk ve Türkan oğlu, 19/09/1981 ANKARA doğumlu olan sanık MUHAMMET MUNĞAN'a adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

