T.C.ERDEMLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çiftepınar Mahallesi, Yağcı Mevkii, 110 ada 258 parsel sayılı tarla niteliklikli taşınmazdır, taşınmaz 19.575,50 m2 yüzölçümüne sahip olup üzerinde inşai muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz dikdörtgen formda eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz içerisinde bahçe yolu bulunmaktadırancak asfalt yola 50m uzaklıktadır. Taşınmaz toprak yapısı olarak orta derin toprak profilli, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli, kırmızı kahverenkli Akdeniz bölgesine özgü (terra rossa) toprak yapısındadır. Taşınmaz, yaklaşık % 3-4 eğimde üzerinde değişik yaş ve çeşitlerde narenciye ağaçları bulunmakta olup, kapama narenciye bahçesi niteliğindedir. Taşınmaz, erozyon, taban suyu, tuzluluk, asitlik, bazlık vb. problemleri bulunmayan, imar-ihya gereksinimi olmayan bir durumdadır. Taşınmazın sulama imkânı mevcuttur. Bahçede damlama sulama sistemi mevcuttur. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur. Ağaçların gelişimi iyi düzeyde, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama gibi bakımı ve ihtiyaçları karşılanmış olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde verimden düşmüş yada değişik sebeplerle kurumuş ağaçların yerine yeni limon fidanları dikilerek bahçede üretimin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Taşınmaz üzerinde; 120 adet yaklaşık 4-27 yaş aralığında zeytin ağaçları, 1075 adet yaklaşık 4-32 yaş aralığında limon ağaçları, 55 adet yaklaşık 1-6 yaş aralığında avokado ağaçları, 1 adet yaklaşık 12-15 yaş aralığında incir ağacı, 1 adet yaklaşık 20-22 yaş aralığında dut ağacı, 1 adet yaklaşık 7-9 yaş aralığında asma ağacı, 1 adet yaklaşık 10-12 yaş aralığında mandalina ağacı, 1 adet yaklaşık 10 yaş aralığında yenidünya ağacı, 2 adet yaklaşık 5-7 yaş aralığında ayva ağacı, 5 adet yaklaşık 5-7 yaş aralığında kavak ağacı mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Çiftepınar Mahallesi, Yağcı Mevkii, 110 Ada 258 Parsel, Erdemli / MERSİN

Yüzölçümü : 19.575,50 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünün E-...- 56438 sayılı yazısına göre; Çiftepınar Mahallesi 110 ada 258 parsel numaralı taşınmaz plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabi olup ,köy yerleşik alan sınırları dışında kalmaktadır .18.madde uygulaması yapılmamış olup kadastral parseldir.

Kıymeti : 24.517.175,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:49

27/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02457918

#ilan.gov.tr