T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, HEPKEBİRLER Mahallesi 282 Ada, 15 Parsel sayılı, bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Hepkebirler Mah. Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 984,16 m2

İmar Durumu : Proje onayı ve kat izni Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu veya Kudep onayına bağlı olmak üzere, TAKS:0,40 ve E:0,80 Emsalli Y-2 Konut Yapılaşması İmar adasında bulunmaktadır. Doku ve yapısal olarak yenilenen yapı düzeni dört katlı konut alanıdır.

Kıymeti : 7.381.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:15

27/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02458113

