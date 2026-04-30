T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/182

KARAR NO 2023/511



İLANEN TEBLİĞ KARARI

Mahkememizin 2023/182 Esas 2023/511 Karar sayılı dosyasında Silahla Yağma suçundan sanık Baran Karataş hakkında mahkememizce yapılan yargılama neticesinde sanığın 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar müşteki Mahoi ve Malika oğlu, 1998 doğumlu AYMANE MARKHATTAT'a tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca adresinin meçhul olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Müşteki AYMANE MARKHATTAT'ın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 12/12/2023 tarih 2023/182 Esas 2023/511 Karar sayılı Gerekçeli karar ile sanık müdafi Av.Erdal ONUR'un İstinaf Dilekçesinin;



1-)7201 sayılı Kanun'un 28 ve 29.maddeleri gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve ayrıca genel internet haber sitesinde Müşteki AYMANE MARKHATTAT için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-)Tebliğ olunması gereken Gerekçeli Karar ile İstinaf Dilekçesinin iş bu ilanen tebliğ kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca herkesin kolayca görebileceği şekilde İstanbul Anadolu Adliyesi ilan bölümüne asılmasına,

3-)Gazete ve genel internet haber sitesinde yapılacak olan ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-)İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Anadolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/04/2026

