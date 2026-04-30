İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/428 Esas

KARAR NO : 2025/680

MİRASÇILAR :



1-TEVEKKÜL KARAKAŞ, 197*****512 T.C. kimlik numaralı, Nur Muhammet Han oğlu, 1980 doğumlu.

2-HEKİM KARAKAŞ, 197*****686 T.C. kimlik numaralı, Nur Muhammet Han oğlu, 1981 doğumlu.

Davacı Ömer Can ATÇI tarafından mirasçılar Hekim KARAKAŞ, Tevekkül KARAKAŞ, Nisanur KARAKAŞ, Gulbehrem KARAKAŞ, Muhterem KARAKAŞ, Zafer KARAKAŞ ve Afiyet KARAKAŞ aleyhine açılan Babalık davasının 23/12/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"...1-Davanın KABULÜ ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, KEMALPAŞA Mahallesi, Cilt:14, Hane:***, BSN:*' de nüfusa kayıtlı, D****N ve M******M H*N oğlu, XİNJİANG/ÇİN **/**/1946 doğumlu, 197*****458 T.C. kimlik nolu, Müteveffa NUR MUHAMMET HAN KARAKAŞ' ın, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, KEMALPAŞA Mahallesi, Cilt:14, Hane:***, BSN:*' de nüfusa kayıtlı, A***T C*N ve T******N oğlu, XİNJİANG **/**/1988 doğumlu, 193*****058 T.C. kimlik nolu, ÖMER CAN ATÇI' nın babası olduğunun TESPİTİNE,

2-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 435,50 TL harcın davalı mirasçılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 179,90 TL başvurma harcı, 179,90 TL peşin harç, keşif harcı 4.361,50 TL ile Adli Tıp Kurumu Fatura Bedeli olan 16.000,00 TL, ATGV ücreti 3.800,00 TL, mezar açan görevliler için 4.000,00 TL, kameraman için 2.500,00 TL ve tebligat ve posta masrafı olan 2.888,50 TL, Basın İlan Kurumu bedeli 74.592,00 TL olmak üzere toplam 108.501,80 TL yargılama giderinin davalı mirasçılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalı mirasçılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,..." karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu yukarıda yazılı davalı mirasçılarından Tevekkül Karakaş ile Hekim Karakaş' a ilanen tebliğ olunur.08/04/2026

