ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/67 Esas

KARAR NO : 2025/1486



23318211012 T.C. Kimlik numaralı, Cemal ve Atiye'den olma, 17/09/1965 doğumlu, dahili davalı Mustafa Hamdi Özdemir adına:

Davacı GÜMÜŞLER KONFEKSİYON GIDA AYAKKABICILIK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞTİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin gerekçeli karar evrakı uyap kayıtlarında mernis adresiniz olarak görülen, ''Doğantepe Mah. 1371/2. Sk. No:44 Altındağ/ANKARA'' adresine gönderilmiş olup, ''Adresteki bina yıkılmış veya bina özelliğini tamamen yitirmiştir'' gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. TK/21. Madde uyarınca mernis adresinize çıkartılan tebligatın da aynı gerekçeyle iade bulunmaması nedeniyle Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, ''Bahse konu adrese gidildiğinde Doğantepe Mahallesi 1371/2. Sayılı sokak olmadığı, çevrede kentsel dönüşüm kapsamında birçok inşaatın olduğu ve birçok yapının halen yıkılmış olduğu, çevrede yapılan araştırma sonucu Mustafa Hamdi Özdemir isimli şahsı tanıyan bilen kimsenin olmadığı'' bildirildiği görüldüğünden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizin 12/12/2025 tarih, 2024/67 Esas ve 2025/1486 Karar numaralı ilamı ile, ''Davanın KABULÜ ile, Dava konusu Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğantepe Mahallesi, 23861ada,3parsel numaralı arsa niteliğindeki taşınmazın taraflar arasında ivaz ilavesi sureti ile dahi taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın taşınmaz üzerindeki tüm takyit, şerh ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık satımı sureti ile satılarak ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİNE, Satışın İİK ya göre açık arttırma ile yapılmasına, Satış bedelinin tapu kaydındaki hisse oranlarına göre tevziine, Satış memuru olarak Ankara Satış Memurluğunun atanmasına'' şeklinde hüküm kurulduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026

Basın No: ILN02457068

