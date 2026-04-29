T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/24 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.300.000,00 1 Taşıt 35ARJ759 Plakalı, 2020 Model, KIA Marka, CD Tipli, D4FELZ271365 Motor No'lu, U5YH5819GLL071159 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sation Wagon, Motor Gücü 85HP, Rengi Beyaz, Bilirkişi raporunda; aracın hasarsız ve çalışır durumda olduğu bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:04



(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02457063

