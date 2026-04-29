T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/7 SATIŞ
Satış kararı verilen taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Söğütçük Mahalle 108 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz bir katlı ev bir adet iki katlı ev ahır ve bahçesi niteliğinde.
Yüzölçümü : 882,52 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 4.727.648,40 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:05
2-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl Milas İlçe Söğütçük Mahalle 125 Ada 105 Parsel Taşınmaz zeytinlik ve tarla niteliğinde.
Yüzölçümü : 22.032,88 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 11.016.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:30
E-imzalıdır. 25/04/2026
