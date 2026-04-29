T.C. KIRŞEHİR 1 SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/30 Tereke

Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Palangıç Mah/köyü, Cilt No:42, Hane No:20, Nüfusa Kayıtlı 02.11.1952 Doğumlu, müteveffa 37783783646 T.C. Kimlik numaralı ERDOĞAN GÜRLER'in terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Murise borçlu ve alacaklı olanlarının bildirilmesi için ilan yapılmasına karar verilmiştir.Bu itibarla; Türk Medeni Kanunu'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02432596

