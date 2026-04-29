T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı : E.72305940-2026/196-6459/38002 22.04.2026

Konu : İlan Metni

İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan

(34460) Fikret SEÇEN

ADRES : Meçhul

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Emre BALTACI'nın, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/159 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 02.04.2026 tarihli, 2026/196 esas ve 2026/503 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

