T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/30 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, MİLLET Mahalle/Köy, 3076 Ada, 6 Parsel, B Blok 1. Normal Kat 3 Nolu Bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Yapı Sınıfını, 3.Sınıf B Grubu, Yapı yıpranma payını % 15 olarak belirlemekteyiz. Daire; antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet ve 2 adet balkondan müteşekkildir. Dış kapı çelik, iç kapılar amerikan, pencereler ısıcam, pvc doğramadır. Döşemeler oturma mahallerinde laminat parke ıslak alanlarda seramik kaplamadır. Duvarlar oturma mahallerinde saten boya, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur. Mutfakta mermerit tezgah ve akrilik dolap, banyolarda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo mevcuttur. Isınma doğal gaz pay kombi sistemdir. Daire net alanı 127 m² dir. Taşınmaz yoğun yerleşim mahallinde yer almakta olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ekli fotoğraflarda taşınmazın halihazır durumu görülmektedir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

Adresi : Millet Mah. 7.Tuna Sok. No.3 Yüksekoba Öykü Sitesi B Blok 1. Kat D.3 Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü : 2.702,22 m2

Arsa Payı : 4510000/175914522

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge İlave ve Revizyon İmar Planı kapsamında E:1,50, Yençok 24,50 m, yapılaşma koşullu, Ayrık Nizam Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126) 22/04/2026

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

