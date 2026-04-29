T.C.

ANKARA 20. İCRA HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/438 Esas

Davacı , BAKİ KARADUMAN ile Davalı , ONUR KONURALP arasında mahkememizde görülmekte olan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davası nedeniyle; Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında tarafınızca istinaf talebinde bulunulduğu, istinaf süre tutum dilekçesi ekinde İstinaf Kanun Yoluna Başvuru harcının ve Karar Harcı ile Gider Avansının yatırılmadığı görülmekle,

HMK'nın 366. Madde yollamasıyla HMK. 343-349. Maddeleri gereğince aşağıda ayrıntıları yazılı bulunan İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURU HARCI, İSTİNAF KARAR HARCI ve GİDER AVANSININ muhtıranın tebliğinden itibaren bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması aksi halde istinaf talebinden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği DAVACI BAKİ KARADUMAN'a (T.C.K.N:27704434146) ilanen tebliğ olunur.

