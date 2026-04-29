HAYMANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

FRA DEN 2. CİVİLE DOMSTOL İ FØRSTE İNSTANS İ HAYMANA, REPUBLİKKEN TYRKİET

SAG NR. : 2026/171

SAGSØGER : Ankara su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü

(Ankaras vand- og kloakeringsadministrations generaldirektorat)

MOD PART

SAGSØGTE: FİKRET YILDIRIM (T.R. 156***462)

I den ekspropriationssag (vurdering og tinglysning), som sagsøgeren anlagde mod dig under sagen;

Den interne tiltalte Fikret Yıldırım, der ejer ejendommen beliggende i Ankara-provinsen, Haymana-distriktet, Tepeköy-kvarteret, matrikel nummer 113, parcel 79 (opdelt i 99), kunne ikke kontaktes. I henhold til vores rets foreløbige afgørelse vil søgsmålsbegæringen, den sagkyndige rapport dateret 25/11/2025 udarbejdet af sagkyndigene Güngör Bayram, Yasin Akman og Ömer Günyaktı, og retsmødet blive afholdt den 02/07/2026 kl. 10:05. De underrettes hermed om, at De skal være personligt til stede ved retsmødet eller være repræsenteret af en advokat. Ellers kan der træffes en afgørelse af proceduremæssige eller materielle årsager, og hvis der ikke træffes nogen afgørelse, fortsætter retssagen, og der kan træffes en afgørelse uden en ny indkaldelse. Denne meddelelse anses for at være forkyndt 15 dage efter offentliggørelsesdatoen. I overensstemmelse med artikel 281 i den civile retsplejelov kan indsigelser mod sagkyndige rapporter indgives inden for to uger efter meddelelsesdatoen, og i overensstemmelse med artikel 317 i den civile retsplejelov kan der indgives et svar inden for to uger efter meddelelsesdatoen, hvor alle beviser tydeligt angives, og hvor hvert bevismateriale understøttes (artikel 318 i den civile retsplejelov), og dette bekendtgøres hermed offentligt.

Basın No: ILN02456532

