FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/675 Esas

KARAR NO : 2023/812

Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 07.08.2023 tarih ve 2023/675 Esas, 2023/812 Karar sayılı gerekçeli kararın;

HÜKÜM:

''Davanın KABULÜNE,

1- Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Tokat Mahallesi, Çiftkaraağaçlar Mevki, 113 Ada, 136 Parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 131.314,61-TL olarak TESPİTİNE, davalılar murisi adına olan tapu kaydının iptali ile Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına TESCİLİNE,

2- 2942 s. Kanun'un 10/9. maddesi gereği, tespit edilen kamulaştırma bedeline 24/06/2023 tarihinden 07/08/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

3- Tespit edilen kamulaştırma bedelinin,tapu sicilindeki tüm takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle davalılara Ferizli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/52 Esas 2023/140 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri oranında derhal ödenmesine,

4- Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 269,85-TL harçtan peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 89,95-TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

5- Davalılar Mehmet Emin Birfidan, Nurettin Birfidan, Fatma Fidan, Ayten Tokyay, Ayla Yıldız ve Harun Uysun kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. gereği belirlenen 9.200,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Mehmet Emin Birfidan, Nurettin Birfidan, Fatma Fidan, Ayten Tokyay, Ayla Yıldız ve Harun Uysun'a verilmesine,

6- Davanın mahiyeti gereği davacı taraf yararına vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

7- Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8- Artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

9- Fen bilirkişi raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

10- Fen bilirkişisi raporu ve krokisi ekli hükmün bir örneğinin Ferizli Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı vekili ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, Kamulaştırma Kanunu 10 uncu maddesi gereğince tescil hükmü yönünden kesin, bedel yönünden ise gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi."şeklindeki gerekçeli karara karşı davacı kurum tarafından ''İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın Bedel Yönünden Bozularak kamulaştırma davasına konu arazi için bedel tespitinin hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenerek taleplerimizin kabulüne'' gerekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin kendisine tebliğ yapılamayan davalı Engin Uysun'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026

