T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

2024/649 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/649 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, KÖKEZ Mahalle/Köy, Cami Civarı Mevkii, 134 Ada, 4 Parsel, Serik İlçesi, KökezMahallesinde bulunantaşınmazSerik İlçe merkezine yaklaşık 500 mt., D-400 karayoluna 2 km mesafededir.Havaalanına kuş uçuşu ort. 30 km, denize kuş uçuşu ort. 12 km dir. Ana Taşınmaz Niteliği Tek Kat Petrol İstasyonu'dur, Borçlu Hissesi 1/2'dir. Taşınmaz parsel ile ilgi Belediyede yapı ruhsatı bulunmamıştır. Parselüzerinde 1 adet 110,17 m2, 1 adette 202,06 m2 betonarme olarak yapılmış bina mevcuttur.Bölge belediyenin alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır. İmar yolları açılmış vaziyettedir. Taşınmaz binnaın dış cephe doğramaları pvc doğrama , dış cephe duvarı sıva+boya olarak yapılmıştır. Taşınmaz akaryakıt istasyonu binasıdır. Ancak keşif sırasında kullanılmadığı görülmüştür.Taşınmaz parsel ve üzerinde bulunan binanın değerlemesi yapılırken arsa +maliyet yöntemi kullanılmıştır.

Adresi : Antalya İlindeki, Serik İlçesindeki, Kökez M Mahalle/Köyündeki, 134 Numaralı Adadaki, 4 Numaralı Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 931,29 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Belediyemiz sınırlarında olup, imar planında Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu içerisinde kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Hmax=6,50 ve E=0,50?dir.

Kıymeti : 8.514.455,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 300 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( - ) TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ VKN:8580044395(SN:8178526), 08.11.2019/21171



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:59

12/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02451732

