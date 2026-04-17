T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/79 Esas

DAVALILAR:

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolu tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/79 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

