T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/86 Esas

Mahkememizce davaya konu taşınmazın TMK. 713/4 ve 5.maddeleri uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Dava konusu Antalya ili, Kepez ilçesi,Altıayak mahallesi, Ayanoğlu cad. No ; 35 adresinde bulunan kuzeyi dağ ve Eğribük Devlet Ormanı, güneyi, Eğribük Devlet Ormanı, batısı dağ, doğusu Muzaffer Çak'ın tarlası, güneyi muhtelif tapulu parsellerle çevrili 20 dönümlüktaşınmazın ve tespit harici bırakılan tapusuz alanınTürk Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince TMK 713.maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği iddiasıyla davacı Mustafa Bayır (TC.15466526612) adına tescili istendiğinden bu taşınmazda hak iddia edenlerin ilandan itibaren üç ay içinde Antalya 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/86 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacakları üçüncü kişilere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.31/03/2026

Basın No: ILN02437913

#ilan.gov.tr