AMASYA KATI ATIK BİRLİĞİ

AMASYA İLİ, İLÇELERİ VE BELDELERİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ

Mekanik Ayırma Tesisi İşletilmesi ve Kaynağında Ayrı Toplama İşi İhale İlanı

Adı Amasya Katı Atık Birliği Mekanik Ayırma Tesisi İşletilmesi ve Kaynağında Ayrı Toplama İşi Niteliği Amasya Katı Atık Birliği sınırları dahilinde; atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi amacı doğrultusunda, Amasya Bağlarüstü Mücavir Mevkii Birlik Cad. No:5 adresinde bulunan 25 ton/saat kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisinin (MAT) 36 Ay (otuzaltı ay) süre ile işletilmesini, belirtilen tesis kapasitelerine uygun bakım, onarımın yüklenici tarafından yapılmasını ve iş bitiminde belirtilen kapasitelerde bakımların yapılıp çalışır durumda idareye devredilmesini ve Birlik sınırları içersinde kaynağında ayrı toplama işini içerir. Tesislerinde ekonomik değeri olan geri dönüştürebilir atıklar yüklenici tarafından seçilecek, sınıflarına göre preslenerek balya haline getirildiğinde idarenin denetiminde tartılarak satışı yapılacaktır. Bu gelirden elde edilen tutarın ihale sözleşmesinde belirlenen oranında idare payı, idareye satışın yapıldığı ayın takibindeki ayın ilk 15 gün içerisinde idare hesabına peşin olarak ödenecektir. İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü"

(Yüklenicinin ihaleye konu tesisten ve ikili toplama sisteminden elde edeceği gelirlerden idareye verilecek olan payın aylık oranı en az %4 olup, ihalede artırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) İşin Süresi Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 36 Ay'dır. Tahmin Edilen Bedel (36 Ay) 54.000.000,00 TL Geçici Teminat Miktarı 1.620.000,00 TL İhale Dosyası Satış Bedeli İhale dokümanı satış bedeli KDV Dahil 5.000,00 TL İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer Amasya Merkez Bağlarüstü Mücavir Mevkii Birlik Cad. No:5 Merkez/AMASYA adresinde bulunan idari bina. İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00-12.00 /14.00-16.00 İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati 25.03.2026 Çarşamba Saat: 13:50 İhale için Evrak Teslim Adresi Amasya Katı Atık Birliği Birlik Müdürlüğü, Amasya Merkez Bağlarüstü Mücavir Mevkii Birlik Cad. No:5 Merkez/AMASYA İhale Tarihi ve Saati 25.03.2026 Çarşamba Saat: 14:00 İhale Salonu Adresi Amasya Katı Atık Birliği İdari Bina Toplantı Salonu, Amasya Merkez Bağlarüstü Mücavir Mevkii Birlik Cad. No:5 Merkez/AMASYA



İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER;



1) Gerçek kişi olması halinde Yasal Yerleşim Yeri belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği.

2) Tüzel kişi olması halinde, Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

3) Gerçek kişi olması halinde tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

5) Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

6) Şartnamede belirlenen geçici teminata (süresiz) ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

7) Tüzel kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8) Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

9) Tüzel kişiliklerde üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

11) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

12) Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde; 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, işletme ve tesislerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/İl Müdürlüğünden alınmış Lisans belgesini (Toplama Ayırma, Mekanik Ayırma vs.) veya 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında kamudan aldığı iş deneyim/bitirme belgesini (Taşıma, toplama ve işletme konularında) ihale dosyasında sunmalıdır.

13) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari alınmış belge.

14) SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ihale tarihi itibari ile alınmış belge.

15) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

16) Her sayfası imzalanmış şartname.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığı

Basın No: ILN02417239

#ilan.gov.tr