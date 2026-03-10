TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/228 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/228 Esas Salman Aydoğdu adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Çayırlı Mahallesi 102 ada 24 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.628,87 m²'lik kısmının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Çayırlı Mahallesi 102 ada 24 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.628,87 m²'lik kısmı için 1.847.300,31TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 03/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 26.09.2025

