KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/99 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ayrancı İlçe, BÖGECİK Mahalle/Köy, 133 Ada, 3 Parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmaz. Asfalt kadastrol yolu bulunmakta olup, 1. Sınıf sulu tarım arazisidir.
Adresi : Böğecik Köyü Ayrancı / KARAMAN
Yüzölçümü : 55.764,49 m2
Kıymeti : 5.018.804,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 SK'nun 6. maddesi gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:29 -05/05/2026 - 10:29

2.Artırma

Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:29 - 02/06/2026 - 10:29


(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02418055
