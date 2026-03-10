KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman İl, Ayrancı İlçe, BÖGECİK Mahalle/Köy, 133 Ada, 3 Parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmaz. Asfalt kadastrol yolu bulunmakta olup, 1. Sınıf sulu tarım arazisidir.

Adresi : Böğecik Köyü Ayrancı / KARAMAN

Yüzölçümü : 55.764,49 m2

Kıymeti : 5.018.804,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 SK'nun 6. maddesi gereğince kısıtlıdır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:29 -05/05/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:29 - 02/06/2026 - 10:29