KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/99 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karaman İl, Ayrancı İlçe, BÖGECİK Mahalle/Köy, 133 Ada, 3 Parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmaz. Asfalt kadastrol yolu bulunmakta olup, 1. Sınıf sulu tarım arazisidir.
Artırma Bilgileri
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
