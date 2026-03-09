T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/300 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Muş İli, Merkez İlçesi, Dilimli Köyü

MEVKİİ: Hapisor Mevki

PAFTA NO:

ADA NO: 140

PARSEL NO: 2

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 6.363,21

MALİKİN ADI VE SOYADI: Süleyman GÜRTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/300 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026

