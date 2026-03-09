T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/300 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Muş İli, Merkez İlçesi, Dilimli Köyü
MEVKİİ: Hapisor Mevki
PAFTA NO:
ADA NO: 140
PARSEL NO: 2
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 6.363,21
MALİKİN ADI VE SOYADI: Süleyman GÜRTÜRK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/300 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
