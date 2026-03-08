T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/11637 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|950.000,00
|1
|Taşıt
|34HKC501 Plakalı, 2023 Model, FIAT Marka, otomobil Tipli, 463460201335770 Motor No'lu,
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:35
06/03/2026 (İİK m.114/4)
