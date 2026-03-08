T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/11637 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11637 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 34HKC501 Plakalı, 2023 Model, FIAT Marka, otomobil Tipli, 463460201335770 Motor No'lu,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:35

06/03/2026 (İİK m.114/4)

