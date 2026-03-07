T.C. İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/1343 Esas

MİRASÇI: ARTO SEROPE MANKAN-(T.C.11162538928)



Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir vasiyetname ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Zeytirburnu 1. Noterliğinin 18/11/2009 Tarih ve 35286 yevmiye numaralı Selma Taviloğlu tarafından düzenlettirilen vasiyetnamede; "İstanbul Zeytinburnu 1. Noterliğince düzenlenmiş 18/11/2009 tarihli, 35286 yevmiye numaralı vasiyetnamede "Hiçbir hile, tehdit, maddi ve manevi tazyik ve cebir, ve ikrar tesiri altında kalmaksızın, hata ve hileye düşmeksizin tamamen kendi vefatım halinde; Türkiye Halk Bankası Kurtuluş şubesindeki ve yine Türkiye Vakıflar Bankası Osmanbey Şubesindeki bilumum türk parası ve döviz mevduat hesaplarım ile yine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum bankaların merkez ve şubelerindeki bilumum hesaplarımda mevcut olacak türk parası ve döviz bazındaki bilumum mevduatlarım ile herhangi bir kamu ve özel bankalarda bulunan nakit ve döviz mevduatlarım ve her türlü menkul eşyalarımın tamamının Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfına ait olmasını istiyor ve arzu ediyorum son arzum ve vasiyetim bundan ibarettir. Keyfiyeti beyan ederim" yazılıdır.

Durusma Günü: 02/04/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.02.2026

