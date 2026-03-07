T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2024/32 Esas

KARAR NO: 2025/542

Hakaret, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan Beraatine, Tehdit suçundan 5237 Sayılı TCK nun 106/2-a maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılan Hasan Bekir ve Beyhan oğlu, 07/03/1997 doğumlu, İstanbul, Fatih, Topkapı mah/köy nüfusuna kayıtlı OĞULCAN EMRE SEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2026

