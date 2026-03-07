T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2025/73 Esas

KARAR NO: 2025/466

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli ilamı ile mahkememizce verilen 12/11/2024 tarih 2024/8 esas 2024/771 karar sayılı ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince 15 ay hapis cezasının infazının kaldığı yerden devamı ile cezası ile cezalandırılan İhsan ve Elmas oğlu, 10/05/1966 doğumlu, Giresun, Merkez, Boztekke mah/köy nüfusuna kayıtlı Ogün AYAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçelikarar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2026

