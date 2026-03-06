T.C. VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2025/275 Esas14.11.2025 Konu : gaiplik ilanıGAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; 47143461190 T.C. kimlik numaralı, 20/07/1959 Develi doğumlu KEMALETTİN BALİ isimli şahsın 2012 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde Kemalettin BALİ'yi tanıyanların 6 AY içerisinde Vize Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02415001

