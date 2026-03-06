T.C. TORBALI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN



ESAS NO: 2025/42 Esas

Mahkememiz iş bu dosyasında, davacı Fatma Balkan vekili tarafından, müvekkilinin annesi müteveffa Saniye Aytuğ adına kayıtlı 35 AP 2390 plakalı gümüş gri renk Fiat Palio model aracın, ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile dava açıldığı, mahkememizce yapılan keşif sonunda bilirkişiler tarafından sunulan rapor ile aracın satışının aynen taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği yönünde görüş bildirildiği ancak bilirkişi raporunun tüm çabalara rağmen davalı Ali Aytuğ'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememizce bilirkişi raporunun davalı Ali Aytuğ'a ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporu yukarıda özetlenmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz taktirde, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02416161

#ilan.gov.tr