T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/942 Esas10.02.2026
Konu : Gaiplik Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET GÜLDİKEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10.02.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 41669035958
ADI SOYADI : MEHMET GÜLDİKEN
BABA ADI : SEYDO
ANA ADI : GETTO
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1956
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02415800
