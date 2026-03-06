T.C. SİVEREK 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2026/177 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı tarafından davalılar aleyhine Siverek Kulaksızmahallesi kain;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi Kulaksız Mahallesinde Kulaksız Küme evlerisokak no: 999 /12de bulunan arazi ( taşınmaz ) ileilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı ) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2026/177Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından itiraz edilebileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

