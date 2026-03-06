T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/880 Esas

DAVALI: MOHIBULLAH JAMAL Afganistan İslam Cumhuriyeti Uyruklu, P00091757 pasaport numaralı, 13/05/1995 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Durusma Günü: 14/04/2026 günü saat: 10:30'da Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız Ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.17/02/2026

Basın No: ILN02415867

#ilan.gov.tr