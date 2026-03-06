İ L A N

T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/222 Esas25.12.2025 Konu : Gaiplik İlanıMALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat: Konstantin, Hint: Konstantin, Lili, Zarif: Konstantin, Mari: Konstantin, Corcet: Konstantin, Mari, Madlen, Zirek: Hiristozandi, Alexandra, Alexandra: Konstantin, Burço Huri Zirek: Cemil, Edvard Jarjoura, Iwetta Jarjoura, Jack Jarjoura T.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/222 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.25.12.2025

