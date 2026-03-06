T.C. HİLVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/634 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, kuskunlu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|1
|Pafta No:
|Ada No:
|0
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|GYRMN01
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|Davacı Adı Soyadı:
|TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
|Davalı Adı Soyadı:
|ABDULKADİR FİLİZ
|Dava:
|Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
