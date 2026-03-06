CANLI YAYIN
T.C. HİLVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/634 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, kuskunlu mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No1
Pafta No:
Ada No:0
Yüzölçümü:
Cinsi:GYRMN01
Mevkii:
Dayanağı:
Krokisi:
Davacı Adı Soyadı:TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Davalı Adı Soyadı:ABDULKADİR FİLİZ
Dava:Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

Basın No: ILN02414471
