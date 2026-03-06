T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/253 Esas

DAVALILAR: 1- MALİYE HAZİNESİ

2- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi kuzeyi ve doğusu köy boşluğu güney batısı 147 parsel olan A:1236,44 m2 köy boşluğu niteliğinde olantapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/253 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02414992

#ilan.gov.tr