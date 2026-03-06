T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/253 Esas
DAVALILAR: 1- MALİYE HAZİNESİ
2- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi kuzeyi ve doğusu köy boşluğu güney batısı 147 parsel olan A:1236,44 m2 köy boşluğu niteliğinde olantapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/253 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
