T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ



2026/2730 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2730 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, İBRAHİMLİ Mahalle, 358 Ada, 1 Parsel, A Blok, 11. Kat, 21 Nolu Bağımsız Bölüm deki taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

Taşınmazın Genel Durumu ve İncelenmesi: Satışa konu mesken konum olarak şehir merkezinin Kuzey-Batısında İbrahimli Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Taşınmazın etrafı yeni yapılaşma bölgesi olup parsel ve çevresinde ayrık nizamda 10-15 katlı binalar bulunmaktadır, Parselin bulunduğu bölge, üst gelir gurubunun tercih ettiği bir bölge olup ruhsatlı ve çok katlı yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Taşınmaz, meskun mahalde olup belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Daire 11.Kat konumludur. Belediye onaylı mimari projesinde ve yerinde görüldüğü üzere mesken 4 oda, 1 salon , mutfak, 4 banyo/Lv-wc, kiler, antre ve 2.balkon bölümlüdür. Meskenin iç kısımlarında odalarda tabanlar Laminat parke, mutfak, hol, antre ve ıslak hacimlerde seramiktir, ıslak hacimler hariç tüm duvarlar su bazlı boya olup banyo, mutfak ve lv-wc, komple seramiktir, mutfakta da tezgah arası dekoratif fayanstır. Mutfakta suni granit tezgah ile dolaplar montelidir, banyoda lavabo ve duş kabini mevcuttur. Mesken girişi çelik doğrama kapı olup, mesken içerisindeki kapılar Amerikan panel doğramadır. Tüm pencereler pvc çift camdır. Meskende bireysel doğal gaz tesisatı mevcut olup kombi monteli vaziyettedir. Genel olarak çok iyi denilebilecek seviyede işçilik ve malzeme kullanımı bulunmakta olup binada asansör mevcuttur. Meskenin yaklaşık 217 m² net kullanım alanlı olduğu görülmüştür. Söz konusu meskenin bulunduğu bina 8 yıllıktır, mevcut yapı durumu ve kondisyonu göz önüne alındığında yaklaşık % 10 yapı yıpranma payı ön görülmüştür.

Adresi : İbrahimli Mah. 35128 Nolu Sokak. No:2/Ablok Kat11/21 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 5.358 m²

Arsa Payı : 102/5358

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal: 1,50 ,4C-Ayrık nizam 14 katlı konut yapı adası içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 12.499.650,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Aile konutu ve 13/a harcı tehsil edilmiştir şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:58

04/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02416861

