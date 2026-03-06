T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/150 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Bergama ilçesi, İneşir mahallesi
ADA NO: 163
PARSEL NO: 8
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.138,74 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: TALAT KÖKÇÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/150 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026
Basın No: ILN02413438
