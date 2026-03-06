T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2025/152Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Kaplan(Göçbeyli) mahallesi
ADA NO : 139
PARSEL NO : 1
VASFI :Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :79,71 m2 , 784,42 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : YAŞAR ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/152EsasEsas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026
Basın No: ILN02413419
