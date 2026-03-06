T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2024/847 ESAS

KARAR NO: 2025/1018 KARAR

Sanık ANASTASIIA ROMOVA üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 152/1.amaddesi kapsamındaki Kamu Malına Zarar Vermeksuçundan mahkememizin26/12/2025tarih ve 2024/847 esas, 2025/ 1018karar sayılı ilamı ile;

5237 sayılı TCK'nın 152/1.a maddesi kapsamında sanık hakkında; Katılan kurum Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne karşı üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 152/1-a maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşyaya zarar verme suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uygulanmak suretiyle takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak verilen kısa süreli hapis cezasının SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN 5237 SAYILI TCK'NIN 50/1-A MADDESİNDEKİ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK 365 GÜN ADLİ PARA CEZASI OLARAK UYGULANMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri ile paranın satın alma gücü göz önüne alınarak bir gün karşılığı takdiren 50,00 TL esas alınmak suretiyle sanığın 365 gün adli para cezası karşılığı toplam 18.250 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, (hapis cezasından çevrilen adli para cezası) verilmiş olup,

Karara katılan kurum vekili07/01/2026 tarihinde istinaf başvuru dilekçesi sunmuştur.

Alex ve Natalie kızı20/04/2005 tarihli ANASTASIIA ROMOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurum vekilinin sunduğu istinaf başvurudilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ANASTASIIA ROMOVA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02416583

#ilan.gov.tr