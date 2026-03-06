T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/7414 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7414 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45899 Ada, 6 Parsel, 7. Kat 26 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (7. Kat 26 bb Nolu Ofis)Güney-kuzey-batı cephelidir. Proje uyarınca; balkon dahil net alanı 116 m2 olarak tespit edilmiştir. Proje uyarınca; ofis, wc ve balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje harici; balkon bölümü ofis alanına ilave edilmiş, wc bölümü yapılmamış olup herhangi bir bölme duvar yapılmamıştır.

Adresi : Altay Mah. Ayaş Yolu Bulvarı Altınyıldız Platinum No:212/26 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 6.799,00 m2

Arsa Payı : 2104859/163176000

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:1,00, Yençok: 17 kattır.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz , ipotek , iflas , Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/513 sayılı dosyasından konkordato şerhi , tedaş lehine kira şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:50

02/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02415864

