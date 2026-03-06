T.C. AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/636 Esas

DAVALI : HASAN BİNBOĞA - 15419682938 TC Kimlik Numaralı, Altınelma Mah Elçibey

(Kalealtı) Caddesi N:50 İç Kapı N:1Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Davacı Feride BİNBOĞA tarafından Davalı Hasan BİNBOĞA'ya açılan boşanma davasında, ön inceleme duruşmasının 30/04/2026 10:00 'da yapılacağı,belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, aynı gün tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikat aşamasının bitmesi halinde HMK 186 Mad. Uyarınca aynı gün sözlü yargılama aşamasına geçileceği, yokluğunuzda karar verileceği hususlarıilanen tebliğ olunur.

