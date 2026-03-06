İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ)

2026 YILI MELBUSAT ALIMI

2026 Yılı Melbusat Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/342569

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 0 (212) 301 11 18 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2026 Yılı Melbusat Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalemden Oluşan 2026 Yılı Melbusat AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünün Avrupa Koruma ve Güvenlik Koordinasyon Şefliği Ambarı, Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cd. No:7 Eyüpsultan/İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : - Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan kalemlerden birer adet numune onaylanmak üzere Yüklenici tarafından İdare'ye teslim edilecektir. İdare tarafından numunelerin İçişleri Bakanlığı Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniforma yönergesine uygunluğu şekil bakımından kontrol edilerek numune onayı verilecektir,

- Bu işte kısmi kabul yapılacaktır. Birim fiyat teklif cetvelinin 1.,2.,3., 4., 5., 6. ve 7. kalemlerinde yer alan malların tamamının İdareye teslimi ile Birim fiyat teklif cetvelinin 8.,9.,10.,11.,12., 13., 14., 15., 16. ve 17. kalemlerinde yer alan malların tamamının İdareye teslimi kısmi kabule esas bir kısım sayılacaktır. - Birim fiyat teklif cetvelinin 1.,2.,3., 4., 5., 6. ve 7. kalemlerinde yer alan mallar, numune hazırlama süresi dahil olmak üzere işe başlama tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günü içerisinde mallar İdareye eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir.

- Birim fiyat teklif cetvelinin 8.,9.,10.,11.,12., 13., 14., 15., 16. ve 17. kalemlerinde yer alan mallar numune hazırlama süresi dahil olmak üzere işe başlama tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü içerisinde mallar İdareye eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir. - Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Avrupa Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü B Blok 308 nolu odada şahit numune örnekleri mevcut olup isteklilerce teklif aşamasından önce görülebilir.

Basın No: ILN02413086

#ilan.gov.tr