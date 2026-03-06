İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/1084 Esas

KARAR NO: 2025/759

Davacılar BARIŞ TEMİZ ile EMİNE TEMİZ vekili tarafından davalılardan DELIL IBRAHIM ile SONA IBRAHİM aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasının 23/12/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"....1-Davanın KABULÜ ile; dava konusu olan Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu ../../2019 doğumlu, S..A ve D...L den olma999.....892 yabancı kimlik numaralı SEYFCAN IBRAHIM 'ın, Malatya İli, Arguvan İlçesi, KUYUDERE Mahallesi, Cilt:31, Hane:68, BSN:53'de nüfusa kayıtlı, A....R ve H....E oğlu, KADIKÖY ../../1977 doğumlu, 554.....068TC kimlik nolu, BARIŞ TEMİZ ile aynı yer nüfusu BSN:99 'de kayıtlı, S...H ve S....A kızı, MUSTAFAKEMALPAŞA ../../1982 doğumlu, 284.....644TC kimlik nolu, EMİNE TEMİZ tarafından TMK 311-312 maddeleri uyarınca ana ve baba rızası aranmaksızın TMK 306 maddesi uyarınca BİRLİKTE EVLAT EDİNİLMESİNE, evlat edinilen küçüğün ad ve soyadının TMK 314/3 maddesi uyarınca "CAN TEMİZ" olarak değiştirilmesi ile nüfus kaydına işlenmesine,..."karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edilebileceği hususu davalılara ilanen tebliğ olunur. 16/02/2026

Basın No: ILN02415857

