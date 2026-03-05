T.C. YALOVA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ

DOSYA NO: 2022/599 Esas

KARAR NO: 2025/414 Karar

HAKİM: Mehmet Ali Özbek 179398

YAZI İŞLERİ MÜD. :Selda DÜZ 129126

SANIK:MOHAMMED JIHAD ABDULQADER ABDULQADER, Abdulqader ve Badrıyah oğlu, 1998 ırak doğumlu,

SUÇ: Cinsel Taciz

SUÇ TARİHİ : 24/06/2025

SUÇ YERİ: YALOVA/MERKEZ

KARAR TARİHİ: 24/06/2025

MADDELER : TCK'nun 105/1-1, 53 CEZA :Beraat

Sanık hakkında cinsel taciz suçundan yukarıda yazılı kanun maddeleri uyarınca beraat kararı verilmiş, karar sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş olduğundan ilanen tebliğ yapma zorunluluğu doğmuş olmakla iş bu ilan metninin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı; hükmün ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içinde cezaevinde bulunanlar yönünden 5271 sayılı CMK'nın 263. Maddesi uyarınca zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, cezaevinde bulunanların tahliye olması halinde veya cezaevinde bulunmayanlar yönünden ise CMK'nın 273. maddesi uyarınca mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilen bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak başvuru üzerine tutulacak ve hakime onaylattırılacak tutanak ile Basit Yargılama Usulü sonucu verilen iş bu karar bakımından 5271 sayılı CMK'nın 252/1 ve 267/1. maddesi gereğince itiraz kanun yolu açık olmak üzere, itirazın CMK'nın 252/6.maddesinde belirtilen hususları içermesi durumunda mahkememizce değerlendirme yapılarak CMK'nın 268/2.maddesi uyarınca dosyanın itirazı incelemeye yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği, itirazın CMK'nın 252/6.maddesinde belirtilen hususlar dışında olması halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca dosyanın tevzi kriterlerine göre belirlenen Asliye Ceza Mahkemesine gönderileceği ve bu mahkemece yargılamaya CMK'nın 252. maddesi uyarınca duruşma açılarak genel yargılama usulünde devam olunmasına karar verileceği, sanık tarafından karara itiraz edilmesi halinde basit yargılama usulü uygulanması nedeniyle 1/4 oranında yapılan indirimin CMK'nın 252/3 maddesi uyarınca korunmayacağı ihtarı hususu İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR.

