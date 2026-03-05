T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/28 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İL: VAN

İLÇE: SARAY

MAHALLE: ÖRENBURÇ

ADA NO: 0

PARSEL NO: 852

MALİKİN ADI VE SOYADI:ABDÜLKADİR BÖYÜK, BİLAL BÖYÜK, DİLAVER BÖYÜK, HÜRİYE YÜKSEK, MAZHAR BÖYÜK, MEHMET NASIR DAĞGEZEN, MUZAFFER BÖYÜK, RIDVAN BÖYÜK, VEHBİYE AKÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/28 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02414478

