T.C. KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/994 Esas 30.01.2026





İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında; davalı 309*****822 T.C. Kimlik Numaralı Selçuk Bütün'ün adresine yapılan tebligatın olumsuz dönmesi ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle, Mahkememizin yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasında 09/04/2026 tarih saat 09:15'e duruşma günü verilmiş olup;"Tebliğden itibaren HMK'nun 129 md.göre 2 haftalık süre içinde ilk itirazlar ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu belirterek bildirmeniz ve eklemeniz,getirilecek belgeler için bilgileri sunmanız, cevap dilekçesi verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız,cevap süresi içinde Mahkemeye başvurmanız koşuluyla 2 haftalık ek süre verilebileceği ve dava konusu taşınmaz üzerinde muhtesat iddianız var ise 30 gün içerisinde ilgili mahkemede dava açıp dosya numarasını bildirmeniz tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ" olunur.

Basın No: ILN02414892

#ilan.gov.tr