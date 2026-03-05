T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/191 Esas

KARAR NO: 2025/450

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.12.2025 tarihli ilamı sanık Erdoğan Tepe hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, dosyanın müştekisi olan Husseın ve Aziza oğlu, 1959 doğumlu, MAHMOUD HUSSEM MAHMOUD ELMOGY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.03.03.2026

Basın No: ILN02415433

#ilan.gov.tr