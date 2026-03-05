T.C. BOLVADİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BOLVADİNSULHHUKUKMAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2020/42Esas

KARAR NO :2023/582

DAVALI :ALİYEŞAHİN-217*****662

DavacılarAYŞEDALKIÇ ve diğerleri davalılar aleyhine mahkememizde açılan OrtaklığınGiderilmesi(PaylıMülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:Gerekçesi ekli kararda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ İLE

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 498 ada 60 parsel sayılı 21.418,14 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 491 ada 161 parsel sayılı 9.907,57 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 489 ada 5 parsel sayılı 98.084,44 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 478 ada 519 parsel sayılı 21.760,36 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 478 ada 67 parsel sayılı 6.498,47 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 474 ada 594 parsel sayılı 6.537,24 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 491 ada 82 parsel sayılı 4619,66 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Üsküdar Mahallesi 414 ada 43 parsel sayılı 3480,23 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Şehirönü Mahallesi 355 ada 113 parsel sayılı 6036,97 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Şehirönü Mahallesi 345 ada 41 parsel sayılı 4952,22 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Bahçelievler Mahallesi 495 ada 191 parsel sayılı 786,12 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Üsküdar Mahallesi 419 ada 89 parsel sayılı 6.622,19 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Üsküdar Mahallesi 419 ada 16 parsel sayılı 5.196,47 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Çaybaşı Mahallesi 336 ada 18 parsel sayılı 173,73 m² miktarlı sebze bahçesi vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Şehirönü Mahallesi 370 ada 96 parsel sayılı 223,50 m² miktarlı sebze bahçesi vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Şehirönü Mahallesi 369 ada 102 parsel sayılı 59,46 m² miktarlı sebze bahçesi vasıflı taşınmazın

Afyonkarahisar ili Bolvadin İlçesi Özburun /Şehirönü Mahallesi 355 ada 106 parsel sayılı 1058,69 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazın üzerlerindeki muhdesatlar ve tüm takyidatları ile birlikte umum arasında açık artırma ile satılarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE ...

Dair:

Davacı ve Dahili Davalı vekilinin yüzüne karşıdiğer tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine mahkememize sunulmak üzere verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize ibraz edilecek bir dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.20/06/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026

