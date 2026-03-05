T.C. ANKARA BATI 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/4

Davacı BAYRAM TURAN-14618957618 vekili tarafından davalı GÜLESER ÇOBAN - 41254035554 aleyhine; Ankara, Sincan, Plevne Mah/köyü 262 ada 12 parsel 1 kat 6 nolu bağımsız bölümde davalının haksız işgali nedeniyle 14/09/2023-09/07/2024 tarihleri arasında geçen süre için açılan ecrimisil davasında, davacının feragat beyanı üzerine feragat sebebiyle davanın reddine, iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilan olunur. 26/02/2026

Basın No: ILN02413418

#ilan.gov.tr