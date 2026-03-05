SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2023/600 Esas

KARAR NO: 2024/947

Davacı İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, davalı Çetin KALE aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :(Ayrıntıları yukarıda kararda açıklandığı üzere)

1- Davanın KISMEN KABULÜ ile

2- İzmir İli Seferihisar İlçesi Cumhuriyet Mh. 6336 ada 5 parsel sayılı taşınmaz paydaşı Ahmet oğlu Çetin KALE'nin 4721 sayılı TMK'nın 588 atfıyla aynı sayılı Kanun'un 32. Maddesi uyarınca GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİNE

3- TMK'nın 35/2. Maddesi uyarınca işbu gaiplik kararının, gaipliğine karar verilen Çetin KALE'nin mal varlığının yönetilmeye başlandığı tarihin 10. Yılı olan (kayyımlık kararının kesinleşme tarihinin 21.05.2013 olduğu gözardı edilmeden) 21.05.2023 tarihinden itibaren hüküm doğurmasına

4- Hüküm özetinin ulusal ve yerel gazetelerde ilanına, ayrıca taşınmazın bulunduğu mahalle olan Cumhuriyet Mahallesi'nde halkın görebileceği bir yerde 30 gün süreyle ilanına ve ilan edilip edilmediği hususunda Mahkememize bildirilmesinin istenilmesine

5- Karardan bir suretin 4721 SK'nın 45. Maddesi uyarınca ölüm kütüğüne işlenmesi için Seferihisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine

6- İzmir İli Seferihisar İlçesi Cumhuriyet Mh. 6336 ada 5 parsel sayılı taşınmaz paydaşı Ahmet oğlu Çetin KALE'nin söz konusu taşınmazdaki payının satışından elde edilen Türkiye Emlak Katılım Bankası İzmir Şubesi'ndeki 5799468-2023 numaralı hesaptaki bakiyenin nemalarıyla birlikte Hazineye irat kaydedilmesine

7-Davacı hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

8-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/11/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

Basın No: ILN02414462

#ilan.gov.tr