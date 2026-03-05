KAYAPINAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



PAYLI MÜLKİYET İNTİKAL TALEBİ

DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ DEVEDURAĞI Mah.(TİSO MAH.) ALİ MUZAFFER YEŞİL adına kayıtlı tüm taşınmazlar(55 adet parsel) için ; ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 19.10.2023 tarihli ve 2023/849 ESAS 2023/705 KARAR sayılı veraset belgesinde yazılı mirasçılarına vekaleten Berat YEŞİL, 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan mülkiyetin Paylı İntikal işlemi talebinde bulunulmuştur. Mirasçılardan; Nüfus Müdürlüğü MERNİS sisteminde adresi bulunmayan 18350251904 T.C. nolu Ziya YEŞİL'in;

Anılan Kanun hükmüne göre, Paylı İntikal talebine yönelik yukarıda adı geçen mernis adresi bulunmayan şahsın itirazı/bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerinde kayıtlı hisse paylı mülkiyet olarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar tapu kütüğüne tescil edilecektir.

İlanen tebliğ edilir.

